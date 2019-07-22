كاردي بي تحصل على وشم باسم زوجها في مكان لن تتصوره.. شاهد الصورة!

لكل فرد طريقته الخاصة في التعبير عن حبه لشريك حياته، وما اتبعته نجمة البوب الأمريكية "كاردي بي" يفوق التصورات وخطوة جريئة يصعب إزالتها والتخلص منها.

قررت "كاردي بي" وشم اسم زوجها مغني الراب "أوفست" على فخدة قدمها، ونشر الأخيرة صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لمحادثة أجراها معها عبر تطبيق FaceTiming ، حيث تظهر "بي" تستعرض وشمها أمام ملايين المتابعين، حيث رفعت قدمها عاليًا لتري زوجها ما فعلته من أجله.

ويبدو أن "أوفست" شعر بالحماسة والسعادة لهذه البادرة اللطيفة، فعلَّق على الصورة: "لا يمكنني انتظار وصولي إلى المنزل"، مُرفقًا إياه بثلاثة إيموجي على شكل لسان.

الجدير بالذكر أن "أوفست" يمتلك وشمًا باسم "كاردي بي" على رقبته مُباشرة أسفل وشم الشخصية الكرتونية "باتركاب" من مسلسل الرسوم المتحركة "فتيات القوة".