كاميلا كابيلو وأمبر هيرد وأندي ماكدويل يتألقن بإطلالتهن الفريدة خلال حفل Women of Worth

تعتبر النجمات "كاميلا كابيلو" و"أمبر هيرد" و"آندي ماكدويل" من النساء اللواتي صنعن لأنفسهن مكانةً في هوليوود في عالم الفن.

وفي مساء يوم أمس الأربعاء تواجد الثلاثي في نيويورك في حفل توزيع جوائز "لوريال باريس Women of Worth" السنوي الرابه عشر، حيث أثبتن أن لهن مكانة كبيرة في عالم الأناقة والأزياء.

وعرضت كل منهن على حدا أسلوبها الفريد في الأزياء للحدث، فكابيلو لوّنت الحدث بفستانها الأبيض الميني من مجموعة Ralph & Russo gown والمطبوع عليه أشكال باللون الأحمر، كما تزيّن بربطة جانبية وذيل طويل، كما نسّقت معه حذاء باللون البيج وأسدلت شعرها المموج جانبياً.

أما أمبر فقد اختارت تنورة جلد ضيّقة باللون الأسود والتي نسّقتها مع قميص أبيض بفتحات جانبية عند الأكتاف وياقة عالية كما تزيّنت بربطة عنق سوداء طويلة، كما اعتمدت تسريحة مرتفعة وجانبية لشعرها الأشقر.

وبالانتقال إلى آندي فقد ارتدت فستان طويل رمادي اللون وبخيوط من الترتر الفضي، وتزيّن بربطة حول عنقها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل ووضعته على الجانب.

وانضمت إليهن خلال الحدث هيلين ميرين التي لفتت الأنظار إليها باللون الأبيض الموّن من تنورة بيضاء وبلوزة وجاكيت طويل من الصوف.

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