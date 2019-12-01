كانديس كاميرون تحطّم آمال الجمهور بخصوص مسلسل Full House في موسمه الأخير

يأمل متابعوا مسلسل "Full House" أن يعود فريق العمل بأكمله للعرض منذ أن بدأ عام 2016 وهو مأخوذ من السلسلة الأصلية للمسلسل قبل 21 عاماً.

واستمر المسلسل في أربعة مواسم وسيتم بث النصف الأول من الموسم الخامس على Netflix في 6 ديسمبر، وفي نهاية الموسم الرابع أنجبت كيمي ستيف وجيمي وبالتالي فإن الموسم القادم سيكمل بعد ذلك.

وبالرغم من إصدار الموسم الخامس إلا أن المعجبين قد صدموا عندما علموا عدم عودة التوأم ماري كيت وآشلي أولسن إلى العرض، وأكدّت تلك الأخبار نجمة المسلسل "كانديس كاميرون بور".

وفي مقابلة مع PEOPLE Now أعطت كانديس الجواب النهائي لتلك الإشاعات بقولها "لا"، وتابعت: "لقد أخبرتكم يا رفاق منذ الموسم الأول"، كما أضافت: "أنتم يا رفاق لديكم أمل بذلك وأنا أعرف الإجابة، لم نستسلم ولكن تركتا ذلك اليوم".

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