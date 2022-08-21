كانيه ويست يتعرّض للانتقادات بعد عرض مجموعته Yeezy Gap بطريقة غريبة

يستمر النجم الهوليوودي ومغني الراب "كانيه ويست" بتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بأفكاره الغريبة والمجنونة حيال أي قرار في حياته الشخصية والعملية.

ولاقى مغني الراب الأمريكي الشهير انتقادات واسعة بعد أن قرر أن يبيع مجموعته الجديدة من علامته التجارية الخاصة Yeezy Gap.

طريقة غريبة لبيع مجموعته الجديدة

عرض النجم الهوليوودي الشهير مجموعته الجديدة من الملابس من علامته التجارية Yeezy Gap في أكياس قمامة سوداء ونشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وبدلاً من عرض المجموعة على رفوف مرتبة وبطريقة راقية اختار أن يعرضها بطريقة فوضوية في أكياس قمامة سوداء، حيث قرر بأن هذا الشيء سيكون أفضل للمجموعة.

كانيه ويست يتعرّض لانتقادات

وتداول المتابعون صور عديدة للمجموعة الجديدة الخاصة بكانيه ويست والتي قام بعرضها بهذه الطريقة حيث تعرّض لانتقادات واسعة من قبل المتابعين، والذين عبّروا عن خيبة أملهم من عرضه المجموعة بهذه الطريقة.

وسخر الكثير من الجمهور من طريقة كانيه ويست بعرض المجموعة حيث نشر أحد المتابعين صورة لهذه الملابس وعلّق عليها: "عليك ان تبحث بنفسك عن الملابس وسط هذه الكومة، ويبدو أن العمل في المتاجر الخاصة بكانيه ويست سيكون جحيماً بسبب هذه الافكار".

كانيه ويست يثير الجدل

وكان النجم البالغ من العمر 45 عاماً قد اثار جدل كبير خلال وقت سابق بعد أن شارك منشور عبر حسابه الخاص على "انستغرام" قال فيه بانه استوحى فكرة مجموعته الجديدة للملابس من المشرّدين، حيث أكّد بأنهم كانوا مصدر إلهام له.

وتعرّض لانتقادات من الجمهور، حيث قال أحدهم: "لا يوجد رجل مشرّد يشتري ملابس بـ 200 دولار"، وأكّد آخر: "ساعد المشرّدين بدلاً من استخدامهم كمصدر الهام لمجموعتك".