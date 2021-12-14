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كانييه ويست وكتاب مقدس باسمه.. فهل أصيب بجنون العظمة؟!

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:05
كانييه ويست
كانييه ويست

لا يلبث مغني الراب الأمريكي كانييه ويست أن يثير دهشتنا واستغرابنا إزاء تصرفاته وأفعاله، فمرة يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دون أي مؤهلات سياسية، ومرة يطلق تصريحات غريبة وصادمة حول عائلته وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وبشكل مفاجئ يعمل على تغيير اسمه.

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ويبدو واضحًا أن كانييه ويست مصاب بجنون العظمة، حيث استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوته الصادمة حين شبَّه نفسه بالآلهة وأطلق كتاب مقدسًا خاصًا به.
 

 

فبالعودة لعام 2014، أطلق مغني الراب نسخة خاصة به من الإنجيل تحمل اسم "Book of Yeezus"، حيث أقدم على استدبال كلمة "الله" باسمه، وابتدأ الكتباب بعبارة: "أنا إله. الجميع يقولون من يظن نفسه؟ لقد قلت لكم من أظن نفسي، أنا إله، لقد أخبرتكم سابقًا من أظن نفسي".

في ذلك الوقت، حصد الكتاب على اهتمام اعلامي ضخم لكن سرعان ما نسي أمره من قبل المعجبين والمنتقدين الذين سلطوا الضوء على مدى غرور كانييه وعجرفته.

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وتساءل البعض عما إذا كان يمكن وصف كانييه بالنرجسية، ليس بناءً على كتابه المقدس فحسب بل بسبب تصريحات أدلى بها على مر السنين؛ والتي أثارت التساؤلات حول صحته العقلية خاصة بعد تطرقه للحديث عن معاناته من مشاكل الصحة العقلية لسنوات خلال مقابلة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" في عام 2019.


 

كلمات دالة:كانييه ويستإنجيلكتاب المقدس

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