كايا غاربر بقصة شعر جريئة وتعلّق "لا أستطيع الاحتفاظ بشعري على رأسي"

عرضت عارضة الأزياء الشهيرة "كايا غاربر" إطلالة جديدة لها يوم أمس الأحد عبر حسابها الخاص على انستغرام، حيث كان شعرها يبدو أقصر بكثير من ذي قبل.

قامت ابنة سيندي كروفورد بقص شعرها بطول يبلغ فوق خط الفك مما جعل وجهها يبدو أكثر جمالاً ووضوحاً لتفاصيله الرائعة.

ويبدو واضحاً أنها أحبت مظهرها الجديد وتعتاد عليه حيث نشرت صورها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها: "لا يمكن أن أحتفظ بشعري على رأسي".

وشوهدت كايا آخر مرة عندما كان شعرها يبلغ حد كتفها في يونيو الماضي عندما نشرت صورةً لها مع رائد فضاء ذهبي وعلّقت عليها: "صديق جديد" خلال الذكرى الخمسين لرحلة أبولو إلى القمر.

وبقي شعر كايا على طول مماثل على الرغم من تصفيفه بطرق متنوعة حتى ديسمبر عندما بدا أنه أقصر من الخلف خلال عرض شانيل في باريس.

ولحسن الحظ يبدو أن شعرها ينمو بسرعة وهي بلا شك ستكون مستعدة لإظهار إطلالتها الجديدة في غضون بضعة أشهر.

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