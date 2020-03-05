بالصور: كايلي جينر وصديقتها ببكيني مُثير خلال رحلة استجمام!

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بعض الصور المثيرة لها خلال رحلة استجمام برفقة صديقتها ستاسي كارانيكولاو يوم أمس الأربعاء.

وارتدت كايلي خلال وجودها على الشاطىء بكيني ملوّن بالوردي والبرتقالي حيث كان بفتحة كبيرة جهة الصدر كما غطت الجزء الأسفل بوشاح شيفون مطابق، ونسّقت معه أقراط هوب كبيرة.

أما صديقتها ستاسي فلم تكن أقل إثارةً منها إذ اختارت إطلالة مطابقة لما ارتدته كايلي لكن بلوون مختلف فقد ارتدت اللون الأزرق والوردي، كما اعتمدت تسريحة ذيل حصان مرتفعة.

وتأتي رحلتها هذه بعد قضاءها عطلة منعشة في جزر البهاما مع شقيقتها كيندال جينر وصديقتها ستاسي وابنتها ستورمي حيث عادت بعدها إلى لوس انجلوس.

وواصلت كايلي تغيير إطلالتها عقب وصولها إلى المنزل حيث اعتمدت هذه المرة على اللون الأشقر الوردي والذي على ما يبدو شعراً مستعاراً.

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