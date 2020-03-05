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بالصور: كايلي جينر وصديقتها ببكيني مُثير خلال رحلة استجمام!

منشور 05 آذار / مارس 2020 - 12:12
كايلي جينر
كايلي جينر

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بعض الصور المثيرة لها خلال رحلة استجمام برفقة صديقتها ستاسي كارانيكولاو يوم أمس الأربعاء.

وارتدت كايلي خلال وجودها على الشاطىء بكيني ملوّن بالوردي والبرتقالي حيث كان بفتحة كبيرة جهة الصدر كما غطت الجزء الأسفل بوشاح شيفون مطابق، ونسّقت معه أقراط هوب كبيرة.

Colorful display: Kylie Jenner, 22, posted some eye-catching photos Wednesday of herself and her friend Stassie Karanikolaou in vibrantly colored bikinis Emilio Pucci bikinis

أما صديقتها ستاسي فلم تكن أقل إثارةً منها إذ اختارت إطلالة مطابقة لما ارتدته كايلي لكن بلوون مختلف فقد ارتدت اللون الأزرق والوردي، كما اعتمدت تسريحة ذيل حصان مرتفعة.

وتأتي رحلتها هذه بعد قضاءها عطلة منعشة في جزر البهاما مع شقيقتها كيندال جينر وصديقتها ستاسي وابنتها ستورمي حيث عادت بعدها إلى لوس انجلوس.

وواصلت كايلي تغيير إطلالتها عقب وصولها إلى المنزل حيث اعتمدت هذه المرة على اللون الأشقر الوردي والذي على ما يبدو شعراً مستعاراً.

Back home: Kylie recently returned back to Los Angeles after taking a refreshing vacation in the Bahamas with her sister Kendall, Stassie and her daughter Stormi Webster

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