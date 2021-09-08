كايلي جينر تكشف حملها الثاني بفيديو مؤثر.. وأكثر من 53 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة!

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حمل نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بطفلها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت، لكن لم تدلي بأي تصريحات بشأن هذا الموضوع على الإطلاق سابقًا، لكنها قررت كشفت الأخبار على طريقتها الخاصة.

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر متابعيها بخبر حملها بطفلها الثاني عبر حسابها على موقع "إسنتغرام"، ونشرت مقطع فيديو للحظة اكتشافها الحمل ومفاجأتها العائلة بهذه الأخبار السعيدة، فنرى ترافيس يقفز من الفرحة مُقبِّلًا بطنها، ثم نراه يرافقها إلى طبيبة لرؤية الجنين عبر جهاز السونار.

وفي إحدى اللقطات، تقرر جينر مفاجأة والدتها كريس جينر بالأخبار عبر منح ابنتها ستوري ظرفًا وبداخله صور الجنين لتعطيه لجدتها التي تفتحه وتبدأ بالبكاء ثم تقف لتعانق ابنتها.

ويمكننا مشاهدة كايلي جينر ببطن منتفخ وكأنها في أشهرها الأخيرة، وهذا ما فعلته في حملها الأول، إذ لم تكشف عن خبر حملها بـ"ستورمي" إلى بعد ولادتها مباشرة.

وحظي الفيديو منذ نشره على أكثر من 53 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات من نشره، وقد يتصدر قائمة أعلى الفيديوهات مشاهدة على موقع "إنستغرام"