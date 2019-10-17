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كايلي جينر تكشف عن موهبة خفية لديها.. والمعجبين يشجعوها

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 05:30
كايلي جينر
كايلي جينرلاؤ ؤ

تركز نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" على عالم الأعمال الخاص بها حيث أن وقتها مليء بإدارة علامتها التجارية Kylie Cosmetics بالإضافة إلى التعاون مع شقيقتها كيندال في خط الأزياء Kendall & Kylie.

وبالإضافة إلى أنها مديرة أعمال وأم لابنتها ستورمي كشفت نجمة الواقع عبر حسابها على إنستغرام يوم الاثنين الماضي عن موهبة خفية فتم التقاط فيديو قصير لها وهي تغني لابنتها ستورمي.

وظهرت كايلي وهي تغني أغنية Rise and shine لابنتها حتى تستيقظ من نومها بصوت هادىء حيث فاجأت جميع المتابعين بمواهبها الصوتية، لتعيد تغريدها كريميكس رائع من اللحن وعلّقت عليه برموز تعبيرية على شكل جمجمة وكلمة "ميتة".

وبالرغم من أن مقتطف الأغنية كان سريعاً ولا يقاوم علّق أحدهم: "Rise and Shine بواسطة كايلي جينر عالقة في رأسي"، وأضاف آخر: "كيف أجعل غناء كايلي صوت المنبه الخاص بي؟".

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