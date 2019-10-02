كايلي جينر تنفصل عن حبيبها سكوت.. فما مصير ابنتهما؟!

صدمت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" متابعيها ومحبيها عقب انتشار أخبار انفصالها عن حبيبها مغني الراب الأمريكي "ترافيس سكوت"، ويأتي ذلك بعد عامين من الرومانسية التي شعدها ملايين الأفراد، لكن ليس كل ما يعرض حقيقة.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، قرر الثنائي الانفصال بعد أسابيع من الخلاف المحتدم والمشاكل المتتالية بينهما والتي لم يصل الطرفان لنقطة التقاء بينهما، وقد شهدت علاقتهما نوعًا من المفتور في الآونة الآخيرة، غير أنهما لم يعلنا الأخبار المفاجئة رسميًا.

وأشير أن مغني الراب نقل مقتنياته من منزل "كايلي" ويتواجد حاليًا في عقاره الفاخر بشمال هوليوود.

أما بالنسبة لحضانة طفلتهما "ستورمي"، سيتشارك "ترافيس سكوت" و"كايلي" في حضانتها معًا ولا خلاف في ذلك على الإطلاق، حيث لم يقحما أي محامي في العملية، فكلاهما مستقل ماليًا.

وقد شوهد الثنائي لآخر مرة في العرض الأول لفيلم "ترافيس سكوت" الوثائفي " Travis Scott: Look Mom I Can Fly" بتاريخ أغسطس الماضي، وبدا أن علاقتهما تسير بالمنحى الصحيح.

من جهة أخرى، يبدو أن "كايلي" لا تهتم بمسألة الانفصال، فقد تواجدت برفقة ابنتها في حفل زفاف "جاستن بيبر" و"هايلي بالدوين" يوم الإثنين الماضي.