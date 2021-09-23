كايلي جينر حامل بتوأم وأحدهما صبي.. شاهد حركة أصابعها!

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجدل حول جنس مولودها وإذا ما كانت حامل بتوأم، بعد ملاحظة متابعيها إجرائها حركة غريبة بأصابعها.

شاركت كايلي جينر متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لها من أمام المرآة كاشفة عن بطنها المكوِّر وواضعة إصبعين من أصابعها فوقه، وعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحركة غريبة وغير منطقة مما يدل على أن النجمة تشير إلى حملها بتوأم.

وأعادت حركة أصابع كايلي للأذهان حركة النجمة الأمريكية بيونسيه حينما كانت حامل بتوأم، حيث رفعت اصبعين من يديها عاليًا لتشير إلى حملها بتوأم عام 2016.





وما يؤكد هذه الفرضيات إطلاق كايلي مستحضرات عناية بالبشرة خاصة للأطفال جاءت بلونين وردي وأزرق ما قد يشير إلى حملها بفتاة وصبي، ويتضمن خط المنتجات: فقاعات استحمام، وشامبو ملطف للبشرة، ومنعم للشعر، ومرطب للبشرة وغيرها.

من جهة أخرى، يفترض البعض أن كايلي حامل بصبي وذلك بعد ظهورها في الحملة الدعائية لمنتجها الجديد برفقة ابنتها ستورمي مُرتدياتٍ فساتين زرقاء.