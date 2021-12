كرم بورسين في اعتراف صادم "لقد فقدت أصدقائي بسبب هذا الشيء"

لاقى النجم التركي كرم بورسين العديد من النجاحات والشهرة خلال طريقه في عالم التمثيل خاصة بعد أدائه الكبير في المسلسل المشهور "أنت اطرق بابي".

كرم بورسين يدافع عن حقوق المرأة والمساواة

عُيّن النجم التركي كرم سفير خاص لحركة He For She والتي تتحدث حول المساواة وضمان حقوق المرأة في المجتمع.

وكشف كرم عن دعمه الكبير للحركة خاصة أنه في طفولته كان في عائلة تنادي بالمساواة فوالده قضى اغلب وقته في المطبخ ويصنع لهم الفطور.

كرم بورسين يتحدّث عن المساواة من منظوره

ردّ كرم على العديد من الأسئلة حول حقوق المرأة وقال إن الضغط الاجتماعي حول المساواة بدأ قبل ولادة الطفل باختيار ألوان الغرفة والملابس، فنقول: "يجب أن نجعل غرفته وردية أو زرقاء فهل تم الكشف عن جنس المولود؟".

وكان هذا السبب الذي جعله يظهر بإطلالة وردية ناعمة فقال هناك ضغوط على الرجل: "يجب أن تكون رجلاً".

كرم بورسين يخسر أصدقائه بسبب المساواة بين الجنسين

أكّد كرم بورسين أنه يجب أن نتحلّى بالشجاعة عندما نسمع كلمة للتحيّز الجنسي ونقول: "سيكون من الأفضل ازالة هذه الكلمة من مفرداتك".

واعترف كرم أنه خسر الكثير من أصدقائه بسبب هذا الشيء فقال: "لقد فقدت الكثير من أصدقائي بسبب أنني كنت أحذر أصدقائي اذا قال كلمة للتحيّز الجنسي وكان يستمر بالقول، ثم أدركت بأن هذا الشخص لا يرى أي مشكلة في ذلك".