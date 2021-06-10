كرم بورسين وهاندا أرتشل في بث مباشر.. وهكذا أجاب متابع سأله إن كان أعزبًا!

أحدثت علاقة الثنائي التركي الشهير هاندا أرتشل و كرم بورسين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ تأكيد علاقتهما رسميًا، استمرا في إمتاع متابعيهما والمحبين بلقطات حميمية وعفوية تجمعهما.

وفي فيديو حي ومباشر عبر الحساب الرسمي للنجم كرم بورسين على موقع "إنستغرام"، سأله أحد المتابعين حول إذا ما كان كان عازبًا، ليجيب وملامحه مدهوشة وإلى جانبه تجلس هاندا: "أي منا أعزب؟".

لترد :"دقيقة من الممكن أنهم يسألون نسليهان"؛ ليدير كرم الكاميرا ناحية نسليهان، ولتكشف أنها عزباء.

وقبل عدة أيام احتفلت هاندا بحبيبها عبر نشر صورة تجمعهما باللونين الأسود والأبيض، وكتبت: " ابقى قريبًا من الأشخاص الذين يبدون كأنهم الشمس، عيد ميلاد سعيد لأكثر جزء مسلي في حياتي، محظوظة بك".

علاقة كرم بورسين وهاندا أرتشيل:

بدأت الأخبار عن علاقة كرم بورسين مع هاندا أرتشيل تتداول مع بداية عرض الجزء الأول من مسلسل "أنت اطرق بابي" إلا أن كل مرة كان يخرج واحد من الثنائي وينفي وجود حب بينهما ويؤكد أنهما مجرد أصدقاء.

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول ذهب كرم وهاندا معًا إلى جزر المالديف وهناك التقطت عدسات الكاميرا صورة لهما يدًا بيد، وقبلها كان الثنائي قد بدأ الإعلان عن العلاقة بمجموعة من عبارات الغزل المتبادلة بينهما من خلال صور لهما من المالديف.

الجزء الثاني من مسلسل "أنت أطرق بابي"

يجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل عرضت يوم أمس الأبعاء، وتدور أحداثه بعد خمس سنوات من نهاية الموسم الأول، حيث يصبح لآيدا وسريكان طفلة.

ويتتبع المسلسل حياة فتاة طموحة تدعى إيدا يلديز تحلم بإكمال دراستها الجامعية بعد حصولها على منحة دراسية من شركة آرت لايف لللفنون المعمارية، كما تطمح الحصول على شهادة هندسة المناظر الطبيعية، لكن طموحها يتبدد بعدما يعمل عدوها اللدود سيركان بولات على قطع منحتها.

ويتألف المسلسل من 11 حلقة، وسينتهي عرضه بنهاية موسم الصيف.

وقد شوَّقت هاندا متابعيها للموسم الجديد عبر نشر صورة شاطئية تجمعها بالطفلة مايا باسول، التي تجسد دور طفلتها بالمسلسل، وعلَّقت: "يبدأ أنت أطرق بابي الموسم الثاني بجمال مختلف تمامًا الليلة، نحن ننتظر منكم أن تكونوا معنا مرة أخرى".