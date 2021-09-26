كرم بورسين يتحدث عن تفاصيل علاقته مع هاندا آرتشيل.. هكذا بدأت قصتهما الأسطورية!

تصدّرت علاقة الثنائي التركي "كرم بورسين" و"هاندا آرتشيل" عناوين الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث تفاعل الكثير معهما.

وخلال زيارة كرم لإيطاليا لإجراء مقابلة فريدة مع مجلة إيطالية لم ينسى أن يذكر تفاصيل علاقته بهاندا وحكاية الشرارة الأولى التي كانت بداية هذه العلاقة.

ونُشر مقطع فيديو عبر "انستغرام" يظهر فيه كرم في المقابلة وهو يتحدث عن علاقته بهاندا بطريقة رومانسية لاقت تفاعل كبير بين المتابعين.

وبدأ كرم حديثه عن العلاقة بقوله: "حسناً في بداية الأمر كنا أصدقاء جيدين، ولكن بدأ الأمر يصبح صعباً بالنسبة لي أنها مجرّد صديقة، لذلك قلت لنفسي هي جميلة وأنا أحبها وهي رائعة ولكن انتظرنا بعض الوقت".

أما عن قراره في الإعلان عن العلاقة بشكل عام، فقال كرم: "إنها حياتي أنا أؤمن بأن هناك صحافة وأخبار ولكن عليّ أن اعيش حياتي كما أريد وبالحرية التي اختارها مع الشخص المناسب".

وفي النهاية أشاد كرم بحبيبته هاندا حيث تغزّل بها بقوله: "هي جميلة جداً ورائعة من كل النواحي ولذلك أعجبت بها بعد فترة من العمل وأنا أحبها".

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