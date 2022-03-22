صورة تجمع كرم بورسين ونجم زورو تشعل السوشيال ميديا

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم التركي كرم بورسين وهو برفقة النجم العالمي الاسباني "أنطونيو بانديراس".

ولكن كرم بورسين قد حضر إلى مهرجان ملقا الاسباني وذلك في دورته الخامسة والعشرين حيث كان أول نجم تركي يُدعى إلى مهرجان ملقا الاسباني.

وظهر كرم بورسين على مسرح المهرجان بجانب النجم العالمي أنطونيو وهو بإطلالة كاجوال كلاسيكية حيث كان يرتدي بنطال جينز وجاكيت باللون البنفسجي.

وبحضور كرم بورسين إلى مهرجان ملقا يكون قد تفوّق على العديد من النجوم الأتراك حيث أصبح أكثر شهرة عالمياً وذلك بفضل المسلسل الشهير "انت اطرق بابي".

نبذة حول علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين

وكان النجم التركي "كرم بورسين" قد تصدّر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعدد نجاحه الكبير في مسلسل "انت اطرق بابي" وعلاقته الرومانسية بالبطلة التي شاركته المسلسل "هاندا ارتشيل".

وكانت علاقتهما الرومانسية حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى انفصالهما قبل شهر تقريباً ولكن لم يعلنا اي شيء رسمياً ولم يكشفا عن الأسباب التي أدت الى انفصالهما.

وأشارت بعض المصادر أن سبب الانفصال هو موافقة كرم على المشاركة في مسلسل إلى جانب ديميت وتقديم مشهد جريء معها

وكانت قصة "انت اطرق بابي" تدور حول سيركان بولات رجل اعمال يمنع منحة تعليمية لفتاة تدعى ايدا يلدز ويشترط عليها رجوع المنحة بان تكون خطيبته لفترة زمنية لتبدأ تفاصيل واحداث القصة.