كريستين دانست تعلن عم حملها بطفلها الثاني خلال جلسة تصوير.. "كل لقطة على الأرض شعرت كأنني أوركيل"

أعلنت النجمة الأمريكية "كريستين دانست" عن حملها بطفلها الثاني وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة W.

وظهرت نجمة "سبايدرمان" في جلسة تصوير وهي ترتدي فستان من الشيفون الأبيض والدانتيل بينما كانت تستلقي على سرير أبيض مزيّن بالورود.

وظهر بطنها كبير الحجم بعض الشيء حيث بدا كأنها في مرحلة متوسطة من حملها.

وحملت إطلالة "كريستين" توقيع علامة "كيت ولورا موليفي".

وعلّقت "كريستين" على الصورة بقولها: "كانت كل لقطة وأنا على الأرض من أجل جلسة التصوير، لم استطيع النهوض بسرعة".

ولم تكن هذه المرة الاولى التي أعلنت فيها "كريستين" حملها بهذه الطريقة، فخلال جلسة تصوير تابعة لمجلة فقد كشفت عن حملها الأول من خلال جلسة تصوير قامت بها للعلامة التجارية The bespok.

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