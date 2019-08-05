كريستين ستيورات "روميو" وإيما واتسون "جولييت".. شاهد جلسة تصوير بيريللي لتقويم 2020

في كل عام، تستعين شركة "بيريللي" بأبرز النجمات والمشاهير لإطلاق تقويم باسمها ذو صور مميزة للنجمات، ويعد اختيار النجمات للظهور على تقويم بيرللي، بمثابة تكريم لهن.

و"بيريللي" هي شركة إيطالية متخصصة في الإطارات، وتعد خامس أكبر مصنع للإطارات في العالم ولديها فروع عبر 160 دولة.







وحاليًا، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النقاب عن الأوجه الجديدة لتقويم بيريللي لعام 2020، والتي يعد أبرزها النجمتين "إيما واتسون" و"كريستين ستيورات"، بالإضافة إلى "يارا شاهيدي" و" ميا غوث" و"ستيلا روفيرسي" والمغنية الاسبانية " روزاليا"، كما تنضم اليهن الممثلة الأمريكية "إنديا مور".

وفقا لما كشفته التقارير، سيتميز التقويم بجلسة تصوير مميزة من توقيع مصور الأزياء الشهير "باولو روفيرسي"، والتي ستكون من وحي روميو وجولييت، وستظهر فيها النجمات بشكل مختلف.





ومن خلال ما تكشفه كواليس جلسة التصوير، يمكن رؤية إيما متخذة دور جولييت وترتدي فستان وردي وطرحة بيضاء وهي تجلس في غرفة مهجورة، بينما تظهر كريستين في لقطة أخرى بمعطف أسود وبنطلون ابيض وبتسريحة ولون شعر مميزين متخذة دور روميو.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت إيما في صورة أخرى بالأبيض والأسود وهي ترتدي ملابس عصرية بسيطة، وكأنها قفزت من حقبة إلى أخرى وعادت إلينا.

وعن الصور المميزة قالت إيما: "لطالما أردت العمل مع باولو، فصوره تبدو مثل اللوحات الخيالية، فمن الجميل أن يكون للصورة حكاية تسردها، حيث أعتقد أن ذلك هو ما يجعل الصورة أكثر قيمة".

في لقطات أخرى خلف الكواليس، يمكن رؤية الممثلة " كلير فوي" والسعادة واضحة عليها برفقة المصور الرائع، كما يمكن رؤية "يارا شهيدي" بإطلالة خيالية بفستان أبيض، بينما ظهرت "إنديا مور" بإطلالة سوداء من وحي العصر الفيكتوري.

وفي إطلالة من توقيع "ديور"، ارتدت "ميا غوث" فستان شفاف، في أجواء من وحي عصر روميو وجولييت، بينما كانت إطلالة "روزاليا" مفعمة أكثر بالألوان، حيث ارتدت تنورة وردية وبلوزة حمراء.

يأتي اختيار نجمات التقويم، من بنات أفكار "باولو"، الذي حرص على اختيارهن من بلدان وثقافات مختلفة لتضفي كلًا منهن لمستها الفريدة وطابعها الخاص، ويُذكر أن جلسة تصوير التقويم تمت في باريس ومدينة فيرونا الإيطالية.

ويجدر بالذكر أنه تم إطلاق تقويم بيريللي الأول في عام 1964، واستعان بالكثير من أبرز النجمات والعارضات على مدار السنين ليكنّ بطلاته، مثل "ناعومي كامبل" وبيلا" و"جيجي حديد" و"هيلين ميرين".















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