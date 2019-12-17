كشف صادم .. ميغان ماركل أكثر شخصية تلقت معاملة غير منصفة في 2019

على عكس الاستفتاءات المعتادة التي تكشف لنا النجمات والمشاهير أصحاب أجمل إطلالة هذا العام، وخاصة فيما يتعلق بسيدات البلاط الملكي، كشف تقرير حديث صادم أن ميغان ماركل لُقبت بأكثر شخصية تلقت معاملة غير منصفة في 2019.

كشف موقع "آي هارت" أن دوقة ساسكس اُختيرت لتحصل على لقب أكثر شخص تلقى معاملة سيئة غير عادلة في عام 2019، وذلك بناء على استفتاء أجراه موقع PlayOJO.

شارك في الاستفتاء ما يصل إلى أكثر من ألفين شخصًا، و50 % منهم صوتوا لصالح دوقة ساسكس، مما جعلها تتصدر المركز الأول.

يأتي ذلك الاستفتاء ليكشف تعاطف الكثيرين مع ميغان ماركل، والتي تعرضت لضغوطات عديدة ومعاملة غير منصفة منذ انضمامها للقصر البريطاني في عام 2018، وخاصة في الفترة الأخيرة، مع تسليط وسائل الإعلام الضوء عليها والترصد لمختلف حركاتها وكلامها.

ويعد أبرز اللحظات التي سُلطت فيها الأضواء على ميغان، عندما تحدثت بصراحة بشأن ما تعانيه من ضغوط بسبب تسليط الأضواء، وخاصة في فترة الحمل وما بعد الولادة أيضًا، وأنه نادرًا ما كان أحد يكترث بشأنها حقًا، مما ساهم في توجيه أصابع الاتهام للعائلة المالكة، فضلًا عما واجهته وأميرها هاري من انتقادات وهجوم حاد بسبب استخدامهما للطائرات الخاصة.

وبالإضافة إلى ميغان ماركل، انضمت الملكة اليزابيث إلى القائمة، حيث احتلت المركز الثالث، وذلك لأن الكثيرين يرون أنها عانت أيضًا خلال هذا العام، وخاصة فيما يتعلق بأزمة ابنها الأمير أندرو، وشائعة وفاتها، جنبًا إلى جنب مع ما يدور في البلاد من توتر بسبب الأوضاع السياسية.

وضم الاستفتاء شخصيات أخرى من المشاهير، بما في ذلك الممثل البريطاني "أنتوني ماكبارتلين"، الذي جاء في المركز الثاني، ليليه كلا من الناشطة البيئية السويدية "غريتا تونبرج" و"اليكساندرا هوليوود"، زوجة الطاهي البريطاني المعروف "بول جون هوليوود" في المركز الرابع والخامس على التوالي.

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