كلوي كارداشيان خائفة على مستقبل ابنتها ترو.. "سأضطر لتعليم ابنتي كيفية البقاء على قيد الحياة"

استغلت نجمات الواقع لمسلسل The Keeping Up With The Kardashains موقعهم وشهرتهم للتحدّث عن العنصرية بعد مقتل جورج فلويد.

وحاولت فتيات كارداشيان التحدّث عن الحادثة واستخدام صوتهم لجعل العالم مكاناً أفضل للأجيال القادمة، ومن ضمنهم كلوي كارداشيان التي استخدمت صوتها للتحدث علناً عم مقتل جورج فلويد.

وطلبت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً من المتابعين لتثقيف أنفسهم حول حركة Black Lives Matter، كما شاركت كلوي أفكارها حول الحادث المروّع الذي أصاب جورج وما يعنيه ذلك لابنتها ترو ذات البشرة السوداء.

ونشرت كلوي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مقالاً عبّرت فيه عن مشاعرها كأم، حيث بدأت بيانها بالتعبير عن اشمئزازها من كيفية مقتل جورج.

وكتبت كلوي: "مثل الكثير منكم أنا غاضبة وحزينة وأشعر بالإشمئزاز من قتل جورج، لقد تعرّض السود للتمييز ولاإيذاء والقتل لفترة طويلة، ومازلنا في 2020 وما زال الناس يتقيدون بهذا الأسلوب".

وواصلت كلوي كلماتها بأنها تشعر بالخوف من مستقبل ابنتها في عالم حيث يعامل فيه الأفراد السود بمثل هذه الطريقة، كما انه تشعر بكسرة القلب في كيف أن الآباء يضطرون لتعليم أطفالهم كيفية البقاء على قيد الحياة.

