كورتني تثير الجدل بقميصها المخطط.. ويكشف سر تحاول إخفائه!

قررت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" الابتعاد عن صخب المدينة والضوضاء لتنعم بالقليل من الهدوء وصفاء الذهن، لذلك توجَّهت لقضاء إجازة صيفية مريحة في مقاطعة وايومنغ يوم الأحد الماضي، ويبدو واضحًا أن الأشخاص الذين رافقوها منحوا إجازتها مزيدًا من البهجة.
شاركت "كورتني كارداشيان" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لطيفة لها في إحدى المزارع ممسكةً بماعز، إلَّا أنه لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه محبيها، فقد جذب قميصها الكاروهات باللونين الكرميدي والأزرق الأنظار بطريقة عجيبة وخاصة إنه يعود لشخص أثار الجدل بشأن علاقتهما.
أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القميص يشبه الذي ارتداه حبيبها السابق "سكوت ديسك" في أحد المواعيد الغرامية عام 2017، ما يعني أنه متواجدً معها برفقة أطفالهما الثلاثة، رغم أن من غير المعتاد تواجدهما معًا في إجازة بعيدة.
I know so many accounts have already spoken about it and I am very late to the game BUT OH MY GOD ITS LITERALLY THE SAME I CANNOT BELIEVE, TRY CONVINCE ME IM WRONG IT WONT WORK THIS IS REAL PEOPLE. Swipe across and you’ll notice the last button on each pic has the same blue line across it 😫😫
ويؤكد ذلك الاكتشاف إلى أن خبر انفصال "سكوت ديسك" عن حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "صوفيا ريتشي" صحيحة، وخاصة أنه ارتدى ذات القميص في موعده الغرامي معها عام 2017.
يذكر أن "سكوت ديسك" انفصل عن "صوفيا ريتشي" الشهر الماضي بعد ثلاثة سنوات على علاقتهما الغرامية.
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