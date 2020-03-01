كورتني ترتدي قناعًا بسبب كورونا.. وخطوتها تزيد الامر سوءًا! (صور)

الجميع متخوف من الإصابة بفايروس كورونا بعد انتشاره على نطاق واسع، ويبدو واضحًا أن نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" تشعر بالفزع لدى وصولها مطار العاصمة الفرنسية باريس من أجل التواجد في أسبوع الموضة بباريس.

رصدت عدسات الباباراتزي "كورتني كارداشيان" مُرتديةً قناعًا وقائيًا أسود لدى وصولها باريس برفقة شقيقتها "كيم كارداشيان" وزوجها مغني الراب "كانييه ويست" ، فهي توَّد أخذ إحتياطتها نتيجة انتشر أخبار تفيد إصابة العديدين بالفايروس في أوروبا.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يعتقد أن القناع الذي ترتديه "كورتني" يبلغ سعره 50 دولار على موقع Wish، ويتميز بمشبك من الألومنيوم قابل للتعديل لضمان إحاكمه حول الوجه.

ورغم الاعتقاد السائد بأن القناع يحمي من الإصابة بالفايروس، إلّا أن خبير طبي أكَّد أنه يزيد الأمر سوءًا؛ إذ أن حجم الفايروس أصغر بكثير من حجم البكتيريا فعبوره سهل جدًا.







ولا تعتبر "كورتني" الوحيدة التي تخشى على نفسها من الإصابة، فقد أُجبر النجم الأمريكي "توم كروز" على إخلاء موقع تصوير فيلمه الجديد Mission: Impossible 7 بعدما أفادت السلطات الإيطالية أن البندقية منطقة شديدة الخطورة.

وعلى الرغم من التكلفة الهائلة لعملية الإخلاء، يُزعم أنه كان هناك قرار بسحب الفيلم من مدينة البندقية، حيث نقل أبرز النجوم وأكثرهم شهرة في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، غادرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" برفقة والدتها وشقيقتها "جيجي حديد" من إيطاليا عقب إلغاء أسبوع الموضة في إيطاليا، ونشرت صورة لها على متن الطائرة مُرتديةُ غناء وقائي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.