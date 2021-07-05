كورتني كارداشيان وترافيس باركر يتمتعان بليلة رومانسية.. وشائعات حملها منه تسيطر على المتابعين!

استمتعت نجمة تلفاز الواقع "كورتني كارداشيان" بليلة شاعرية دافئة برفقة حبيبها الجديد عازف الدرامز ترافيس باركر.

ونشرت كورتني صورة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" ظهر فيها ساقيهما وهما ملفوفتان على بعضهما البعض بينما كانا يحتضنان بعضهما أمام التلفاز.

وتأتي صورتها هذه بعدما أثارت شائعات حملها بطفلها الأول من ترافيس باركر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، حيث تسائل المعجبون ما إذا كانت تنتظر طفلها الرابع منه.

وادّعى أحد مستخدمي موقع "تيك توك" الأسبوع الماضي بأن غعلان الحمل بات وشيكاً، فقال: "أنا أعرف الحقيقة ولكن لن أقوم بإعلانه وخلال الأسبوعين القادمين ستخرج كورتني وتعلن حملها".

وخلال وقت سابق كانت كورتني قد نفت شائعات حملها، عند نشرها صورة لها وأشار المعجبين إلى كبر بطنها، فقالت: "لقد اكتسبت بضعة أرطال خلال فترة الحجر الصحي وأنا أحب جسدي وفخورة جداً به، ولا أعتقد أنني حامل".

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