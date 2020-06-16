كورتني كوكس بإطلالة جريئة ومثيرة في عيد ميلادها الـ 56!

احتفلت نجمة مسلسل Friends "كورتني كوكس" بعيد ميلادها الـ 56 يوم أمس الاثنين بطريقة مثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كورتني صورة لها عبر "انستغرام" وهي ترتدي بكيني رفيع باللون الأسود حيث كانت تركض على حوض السباحة وتستعد للغوص في حوض السباحة.

وبدت كورتني بجسد رشيق ومتناغم وحيوي حيث كانت عضلات بطنها متناغمة بشكل خاص أثناء قيامها بالغوص، وأضافت كورتني علامة الهاشتاغ #oaf على أنها لمسة لطيفة على نفسها.

وشاركت صديقتها المقرّبة ليزا كودرو بفتاة عيد الميلاد حيث نشرت مجموعة رائعة من الصور للثنائي وهما تحتضنان كلبة كورتني لإطعامها خلال وقت سابق من يوم الاثنين.

وعلّقت ليزا على الصورة بقولها: "صديقتي العبقرية والكريمة والرائعة والتي أرتكز عليها كصديقة رائعة"، واختتمت بقولها: "أحبك".

وخلال وقت سابق احتفلت ابنة كورتني بعيد ميلادها السادس عشر قبل عيد ميلاد والدتها بيومين فقط، حيث كانت في حلبة التزلج على الجليد.

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