كورونا يؤجل حفل توزيع جوائز الأوسكار.. وهذا موعده الجديد

أجِّل حفل جوائز الأوسكار المقبل لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وأعادت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح هذه الجوائز المرموقة جدولته في 25 أبريل (نيسان)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر إقامة النسخة الثالثة والتسعين من حفل الأوسكار في 28 فبراير (شباط)، لكن الأزمة الصحية تسببت في إغلاق دور السينما وتعطيل الجدول الزمني لإنتاجات هوليوود.

وفي موازاة ذلك، قامت الأكاديمية أمس (الاثنين)، بتمديد فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى 28 فبراير 2021.

وبالتالي، فهي تأمل في «منح صناع الأفلام المرونة اللازمة لإنهاء أفلامهم وإطلاقها»، كما شرح مسؤولون فيها في بيان.

وكانت الأكاديمية قد خففت أخيراً قواعدها للسماح، بشكل استثنائي، للأعمال التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة بالمنافسة.

ولا تزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجليس وفي أماكن آخر في العالم، خوفاً من وباء «كوفيد-19».

وقد يسمح الموعد الجديد الذي حددته الأكاديمية لبعض الإنتاجات أن تكون جاهزة في الوقت المناسب للدخول في المنافسة العام المقبل.

كما أنه يعزز الأمل في أن حفل الأوسكار سينظم في حضرة كوكبة من النجوم بدلاً من التحول إلى حفلة «افتراضية».

ويمثل هذا القرار أيضاً استجابة لمخاوف العديد من المتخصصين في عالم السينما الذين يعتقدون أن عدد الأفلام التي تم إصدارها في عام 2020 قليل جداً، بحيث لا يسمح بمنافسة قوية.

وفي السابق، تم تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار كما حدث في عام 1938 بعد الفيضانات التي اجتاحت لوس أنجليس، وفي عام 1968 بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ، وفي عام 1981 عقب محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان، إلا أنه لم يسبق له أن أجل أكثر من أسبوع.

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