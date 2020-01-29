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كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة أثناء زيارة مستشفى الأطفال.. شاهد ردة فعلها لحظة وصولها!

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 02:30
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تمتعت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هذا الصباح بإطلالة تشبه إلى حد كبير النجمة الراحلة مارلين مورنو إلا أنها بقيت محافظة على رباطة جأشها ومظهرها الملوكي.

ووصلت كيت إلى مستشفى إيفيلينا للأطفال في لندن بينما كانت ترتدي طقم رسمي من مجموعة  Dolce & Gabbana مكوّنة من تنورة من الصوف الناعم القصيرة وبليزر أسود مطابق.

Kate Middleton Tweed Suit

ولإتمام أناقتها ارتدت جورباً أسود طويل نسّقت معه حذاء بكعب عالي من المخمل أما على صعيد التسريحة فقد أسدلت شعرها المموج كما رفعته من الامام.

وفي لقطة رصدتها كاميرات الباباراتزي حاولت كيت الوقوف بثبات  والمحافظة على رباطة جأشها أثناء هبوب الرياح لحظة وصولها للمستشفى.

The Duchess Of Cambridge Visits The National Portrait Gallery Workshop At Evelina London Children's Hospital

ولدى دوقة كامبريدج جدول أعمال مزدحم هذا الشهر حيث حضرت خلال وقت سابق الاحتفال التذكاري بيوم المحرقة "الهولوكوست" في المملكة المتحدة مع الأمير ويليام.

وعبّرت كيت عن مشاعرها حول الناجيين من المحرقة بقولها: "لقد كنت محظوظة بلقاء اثنين من الناجيين فأنا أدرك بأن الجميع لن يتمكن من سماع قصصهم في المستقبل والأهم أن نقوم بالمحافظة على مكانهم في قلوبنا".

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