كيت ميدلتون تبدع بالعزف على البيانو احتفالًا بالكريسماس.. وأكثر من 2 مليون مشاهدة

فاجأت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون المعجبين الملكيين خلال حفلها "معًا في ترانيم الكريسماس" بمهارات عزفها على البيانو.

شارك حساب Kensington Palace الرسمي على موقع "إنستغرام" مقتطفًا قصيرًا تظهر فيه كيت ميدلتون جالسة خلف مفاتيح البيانو بفستانها الأحمر الأنيق الذي يناسب أجواء عيد الميلاد، وعزفت ألحان أغنية For Those Who Can't Be Here بخفة وانسيابية.

وشاركها في العرض المبهر النجم توم ووكر وفرقته في Westminster Abbey.

ونُشر الفيديو لاحقًا على موقع يوتيوب الرسمي لحساب "دوق ودوقة كامبريدج"، الذي أطلقته كيت وويليام في وقت سابق من هذا العام.

وأصبح أداء كيت على البيانو ثاني فيديو يتخطى مليون مشاهدة عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، حيث أن الفيديو الأول الذي جمعها بزوجها الأمير ويليام تجاوز سقف الأربع ملايين مشاهدة.

وأشاد الإعلامي البريطاني بيرس مورغن بمهارات دوقة كامبريدج، ونشر تغريدة مُرفقة بصورة كيت وكتب "دوقة حقيقة"، حيث يحاول بذلك انتقاد دوقة ساسكس ميغان ماركل التي دفعت زوجها الأمير هاري لمغادرة العائلة المالكة البريطانية للعيش الحلم الأمريكي.