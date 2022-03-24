كيت ميدلتون تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. والجمهور يشبهها بأنجلينا جولي

أثارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الكثير من الجدل منذ زيارتها الرسمية إلى منطقة البحر الكاريبي خلال هذه الفترة مع زوجها الأمير ويليام، وذلك بإطلالاتها المميزة.

وكانت إطلالتها الأخيرة قد تصدّرت بها حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ارتدت دوقة كامبريدج ملابس كاجوال تناسب زيارتها للغابة.

وتألقت كيت ميدلتون بإطلالة كاجوال خلال جولتها في غابة بيلز حيث ظهرت بإطلالة نسخة طبق الاصل عن شخصية "لارا كروفت" بطلة الفيلم الشهير Tomb Raider.

ولاحظ المتابعون هذا الشبه الكبير بين دوقة كامبريدج وشخصية "لارا كروفت" والتي جسّدتها النجمة الهوليوودية الشهيرة "انجلينا جولي" في الجزء الاول وفيما بعد النجمة "أليسيا فيكاندر".

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات للتعبير عن دهشتهم بهذا الشبه، حيث قال أحد المعلقين: "هل هذه دوقة كامبريدج أو كيت كروفت: تومب رايدر".

وأضاف أحدهم: "تخدمنا دوقة كامبريدج بأحاسيس تومب رايدر وأنا هنا من اجل ذلك"، بينما قال ثالث: "دوقة كامبريدج تمنح لارا كروفت للحصول على أموالها".

وكانت كيت ميدلتون وهي زوجة الأمير ويليام الابن الأكبر للاميرة الراحلة ديانا والامير تشارلز قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب اطلالاتها في أحد المهرجانات المقامة في بيلز، حيث ارتدت فستان لامع باللون الوردي حظي على اعجاب الجمهور عبر السوشال ميديا بشكل واسع

وتهتم كيت ميدلتون باطلالاتها بشكل كبير وعادة ما تحرص على اختيارا لاطلالة المناسبة لكل حدث