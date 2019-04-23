كيت ميدلتون تلتقطت صور لابنها لويس احتفالًا بعيد ميلاده الأول.. أسنانه الصغيرة تُذيب القلوب

لا يمكننا تصديق أن الوقت مر بهذه السرعة منذ ولادة دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" ابنها الأمير "لويس"، فهم يحتفلون بعيد ميلاده الأول.

نشرت العائلة المالكة البريطانية ثلاثة صور لطيفة للأمير "لويس" عبر حساب قصر كينغيستون على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وأرفقوها بتعليق: "يشعر دوق ودوقة كامبريدج بالسعادة لمشاركتكم ثلاثة صور جديدة للأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده الذي يُصادف يوم غد."

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2019

وأشير أن "كيت ميدلتون" هي من أشرفت على جلسة التصوير البريئة، حيث التقطت الصور من منزلهم في مقاطعة نورفك الإنجليزية.

يظهر الأمير الوسيم جالسًا على العشب الأخضر مُرتديًا كنزة صوفية باللون الخمري وبنطال جينر، لكن ما زاده لطافة نمو أسنانه الصغيرة الأمامية. وفي صورة أخرى، يُحدق بعدسة الكاميرا بنظرة ناضجة عميقة.

يُذكر أن الأمير "لويس" ولد في الـ23 من شهر أبريل العام الماضي، وأعلن عن اسمه بعد أربعة أيام عكس أشقائه الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت".

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