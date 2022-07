كيت هيدسون عارية الصدر.. وردّ فعل شقيقها يلفت انتباه المتابعين

أثارت النجمة العالمية "كيت هيدسون" جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن نشرت صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام

كيت هيدسون بإطلالة مثيرة وشبه عارية

شاركت النجمة الهوليوودية "كيت هيدسون" صورة مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ظهرت فيها وهي جالسة في غرفة نومها وتتناول طعام الإفطار.

ولكن المثير للجدل هو ظهور كيت وهي شبه عارية حيث انها كانت ترتدي ما يشبه الملابس الداخلية من الأسفل بدون أي قطعة ملابس في الأعلى لتظهر بإطلالة عارية تماماً من الأعلى، وأسدلت شعرها الأشقر الطويل الى الأمام في محاولة منها لتغطية صدرها العاري قدر الإمكان

ردة فعل شقيقها على الصورة

حصدت الصورة الاف الاعجابات والتعليقات، حيث أن الكثير من المتابعين أشادوا بجمال النجمة العالمية الخلّاب ورشاقة جسدها، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لشقيقها "اوليفر هيدسون" والذي لم يعجب بالصورة أبداً.

وعلّق شقيقها أوليفر هيدسون على الصورة بقوله: "كلا" حيث حصل تعليقه على اكثر من 2800 اعجاب إذ بدا أن هناك الكثير من المتابعين الذين لم تعجبهم جراة كيت بالإطلالة وانتقدوا ظهورها هذا ومن بينهم شقيقها الذي اعترض على الصورة بطريقته الخاصة

كيت هيدسون تتحدّث عن اطلالاتها المثيرة

كشفت النجمة الهوليوودية "كيت هيدسون" خلال وقت سابق بأنها تشعر بالراحة الكبيرة والمتعة عندما تكون عارية، فقالت: "ليس من الصعب علي أن أخلع ملابسي ويمكن للناس ان يقولوا ماذا يريدون ولكني أحب ان اكون عارية".

وكيت هيدسون من مواليد 1979 وهي ممثلة أمريكية ومؤلفة ومصممة أزياء. حققت شهرة كبيرة بعد ترشيحها من قبل لجنة جائزة أوسكار لدورها في فيلم بالكاد مشهور الذي عرض عام 2000، وقدمت النجمة العالمية لاحقًا عدة ادوار مميزة في هوليوود أهمها كيف تخسرين رجلاً في 10 أيام، والمفتاح الهيكلي وأنت وانا ودوبري.

أصدرت كتابها الأول في عام 2016 ، وحمل الكتاب اسم Happy Pretty: Healthy Ways to Love Your Body ، أما في عام 2017 ، أصدرت كتابها الثاني: Pretty Fun: Creating and Celebrating of Lifetime of Tradition.