كيفانش تاتليتوغ يترك التمثيل ويتجّه نحو الطهي.. و"تارت التفاح" طبقه الاول

كشف النجم التركي كيفانش تاتليتوغ عن مهارات جديدة ومواهب الى جانب التمثيل الذي يتمتع بها، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفانش تاتليتوغ يكشف عن مهارة الطبخ

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" وهو يقوم بتحضير الطعام في احد المطابخ.

وشارك كيفانش اللحظات التي استمتع فيها وهو يقوم بالطهي بينما كشف عن مهارته في مدّ العجين التي صنع منها "تارت التفاح" بطريقة ماهرة.

كيفانش تاتليتوغ يعلّق على الفيديو

علّق النجم التركي على مقطع الفيديو المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقوله: "ماشاء الله كل شيء يبدو على مايرام، وشكراً لجميع الطهاة الذين علموني مهارات عديدة بالطيخ من خلال الدورات وتدريب احترافي في المطبخ".

كيفانش تاتليتوغ في تحدّي صنع تارت التفاح

تفاعل العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو خاصة عندما تحدّاه طاه يدعى Turgay Güröz في عملية تقطيع التفاح.

وعلّق الطاهي بقوله: "نحن في سباق تقطيع التفاح مع كيفانش"، بالاضافة إلى أنه نشر صورة تجمعه بكيفانش بعد الانتهاء منها.