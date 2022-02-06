هاندا ارتشيل تكشف أسرار مهمة عن حياتها.. فماذا عن كرم بورسين؟

أثار الثنائي التركي "هاندا ارتشيل" و "كرم بورسين" جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ اعلان علاقتهما حتى شائعات انفصالهما عن بعضهما البعض.

ولم يصرّح الثنائي بأي معلومات او تفاصيل او تأكيد أو نفي للموضوع بل اكتفيا بالتزام الصمت بشكل عام وأمام وسائل التواصل الاجتماعي.

هاندا ارتشيل تكشف عن اسرار حياتها خلال مقابلة لها مع مجلة ELLE التركية

تحدّثت النجمة التركية عن تفاصيل مهمة في حياتها لم تكشفها من قبل خلال مقابلتها، وأعربت هاندا عن آرائها حول قضية دعم الانتاج المحلي.

وقالت هاندا بهذا الخصوص: "أحب دعم المجموعات المستدامة والعلامات التجارية المحلية، وخاصة صناعة الأزياء"، وأضافت هاندا: "أقوم بالتسوق بنفسي وأشتري دائماً من نفس السوق ومن نفس المتجر".

وتابعت: "أحب هذا الشعور الدافىء والمألوف عند التسوّق لديهم، حيث يقومون بإعداد الأشياء التي اريدها ويسعدني دعم المنتجين المحليين".

هاندا ارتشيل تعبّر عن حبها لمدينة ماردين

عبّرت هاندا ارتشيل عن سعادتها بتواجدها في مدينة ماردين، فقالت: "ماردين هي مدينة مختلفة للغاية وساحرة وخرافية وهي مدينة تغمر الناس بعمق، ففي كل ركن فيها لديها قصة مختلفة".

هاندا ارتشيل تتجنّب الحديث عن كرم بورسين

بالرغم من كل الاسرار التي تحدّثت فيها هاندا عن نفسها ولكنها لم تتطرق لموضوع كرم بورسين أبداً، حتى أن مصادر قريبة أكّدت بأن الثنائي توقّفوا عن التعليق على صور بعضهما البعض والاعجاب بها.

