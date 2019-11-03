كيف كان يستعد "خواكين فينيكس" لإتقان أفلامه؟

تقمص الممثل للشخصية التي يلعبها ليس بالأمر الجديد، لكن هل يمكن أن يصل تقمص الممثل إلى أبعاد جنونية، ويتحول إلى الشخصية التي يلعبها؟
في هذا الفيديو نعرض لكم بعض الأدوار التي تقمصها بطل فيلم "الجوكر" خواكين فينيكس ببراعة، وعن طرقه غير الاعتيادية للأستعداد لمثل هذه الأدوار.
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