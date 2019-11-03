  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كيف كان يستعد "خواكين فينيكس" لإتقان أفلامه؟

كيف كان يستعد "خواكين فينيكس" لإتقان أفلامه؟

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:30
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس

تقمص الممثل للشخصية التي يلعبها  ليس بالأمر الجديد، لكن هل يمكن أن يصل تقمص الممثل إلى أبعاد جنونية، ويتحول إلى الشخصية التي يلعبها؟

في هذا الفيديو نعرض لكم بعض الأدوار التي تقمصها بطل فيلم "الجوكر" خواكين فينيكس ببراعة، وعن طرقه غير الاعتيادية للأستعداد لمثل هذه الأدوار.


للمزيد من قسم Buzz بالعربي:

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...