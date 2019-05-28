كيلي كلاركسون أحدثهم....مواقف محرجة لا تُنسى تعرض لها المشاهير (تقرير)

على الرغم من أنه عند التفكير بالمشاهير، يكون أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو حياتهم المترفة وكيف يبدون مثاليين في أعيننا، إلا أنه كثيرًا ما ننسى أنهم بشر مثلنا، وأحيانًا ما يتعرضون لمواقف محرجة لا يُحسدون عليها، ولكن الفارق هنا هو أن أخطائهم ومواقفهم المحرجة ترصدها عدسات الصحافة، حتى أن بعضها يحدث على الهواء مباشرة.

ومن خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومجلتي "بوب كراش" و"تشيت شيت"، نقدم لك مواقف محرجة للمشاهير رصدتها العدسات وأخرى لم تنسى حتى الآن:

كيلي كلاركسون

قبل لحظات من اعتلائها المسرح لغناء النشيد الوطني في حدث " إنديانابولس 500" يوم الأحد، رصدت العدسات كيف كادت "كيلي" أن تسقط على الأرض، حيث تعثرت أثتاء استعدادها للظهور على المسرح، ولكنها انقذت الموقف.

تايلور سويفت وكانيه ويست في VMA

يصعب نسيان تلك اللحظة التي اقتحم فيها "كاني" المسرح خلال القاء "تايلور" لخطابها بعد حصولها على جائزة "أفضل كليب لمطربة" في حفل VMA لعام 2009، كما أن "كاني" قاطعها وقال: "سوف أتركك تنهين خطابك، ولكن بيونسيه هي صاحبة أفضل الكليبات على الإطلاق".

ستيف هارفي

من بين المواقف التي لا تُنسى، هي عندما أعلن "ستيف هارفي" عن طريق الخطأ اسم ملكة جمال كولومبيا بدلا من الفلبين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2015، قبل أن يصحح خطأه وسط صدمة الآلاف.

جينيفر لورنس

في حفل الأوسكار عام 2013، وأثناء صعودها الدرج لاستلام جائزة أفضل ممثلة، تعثرت "جينيفر" وسقطت أمام مئات من الجماهير وكبار المشاهير، ولكنها سخرت من الأمر لاحقًا.

ووبي غولدبرغ

في موقف محرج وغير متوقع بالمرة، أطلقت الممثلة والكوميديانة الأمريكية " ووبي غولدبرغ" غازات بصوت مدوي، أثناء تسجيل إحدى حلقات برنامج "ذا فيو" The View عام 2014، وعلى عكس المتوقع، لم تشعر الممثلة بالحرج مما حدث.

مادونا

تعرضت أيقونة البوب لموقف محرج ومؤلم أيضًا أثناء أدائها على المسرح في حفل توزيع جوائز BRIT عام 2015، علق طرف الكاب الذي كانت ترتديه في زينة رأس أحد الراقصين، مما أدى إلى سحبه وسقوطها عن المسرح، ولكنها عادت لتكمل أدائها وكأن شيئًا لم يكن.