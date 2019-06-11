كيم تنشر الصورة الأولى لطفلها "سالم".. نسخة طبق الأصل عن "شيكاغو"

أخيرًا وبعد أكثر من شهر تقريبًا، قررت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مشاركة متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلها الرابع الذي أنجبته بمساعدة أم بديلة في الـ9 من شهر مايو الماضي.

شاركت "كيم كارداشيان" متابعيها الذين يصل عددهم 141 مليون متابع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لطفلها "سالم ويست"، حيث يظهر الطفل الرضيع نائمًا بسلام مغمض العينين بملابسه البيضاء اللطيفة، وعلَّقت: "سالم إي" نسبًة إلى زوجها مغني الراب "كانييه ويست" الذي يعشق النوم.

في الصورة، يضع "سالم" يديه خلف رأسه المغطى بالشعر الخفيف، ولاحظ محبو النجمة أنه يشبه شقيقته "شيكاغو" التي تكبره بعام بشكل واضح، والتي ولدت عن طريق أم بديلة أيضًا.

وهذه ليست الصورة الأولى التي تشاركها "كيم" (38 عامًا) لطفلها، ففي وقت سابق، نشرت صورة له نائمًا في سريره الأبيض مُغطَّى بشراشف بيضاء، لكنها لم تكن تعتقد أن ذلك سيثير الجدل ويعد خطرًا على حياة طفلها، فقد أشار عليها بعض الآباء والأطباء إلى تغيير ترتيبات نوم طفلها حديث الولادة.

رحبت عائلة كارداشيان بالطفل "سالم" عن طريق أم بديلة، فقد عانت "كيم" من حالة انفصال المشيمة الأمر الذي أدّى إلى صعوبة حملها، لذلك لجأت لإنجاب طفليها الثالث والرابع عن طريق أم بديلة.

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