كيم كارداشيان بإطلالة مثيرة وتكشف عن قطعة جديدة من Skims

أطلقت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" خطها الجديد من الملابس الداخلية Skims خلال العام الماضي.

وفي يوم أمس الأحد كشفت كيم كارداشيان عبر صورة نشرتها خلال حسابها الخاص على انستغرام عن قطعة جميلة من هذه المجموعة المثيرة.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً وهي ترتدي قميص نوم داخلي شفاف أظهر منحنيات جسدها المثيرة كما كان صدرها ظاهراً من الأعلى وطوله يبلع حد الفخذ.

أما تسريحة شعرها فقد اعتمدت الشعر المجعّد البني الطويل كما نسّقت مع الملابس الداخلية حذاء بني طويل وعلّقت على الصورة: "صورة فريدة من نوعها وقطعة عملية ومثيرة.

ويبدو واضحاً أن جلسة التصوير أقيمت في الصحراء في الخارج وبلغ ثمن القطعة الجديدة 83.58 جنيه أسترليني وأطلق على هذه القطعة اسم Convertible Slip Dress in Honey.

وخلال وقت لاحق كانت كيم قد عبّرت عن مشاعرها لوالدتها كريس جينر عبر انستغرام حيث كانت بإطلالة رياضية مكوّنة من بدلة رياضية مخملية سوداء وبخطوط حمراء حيث كانت برفقة والدتها في سيارة.

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