كيم كارداشيان بالأزرق المشع في حفل ما بعد الأوسكار

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار إلى إطلالتها الكهربائية لدى وصولها إلى حفل فانيتي فير الذي أقيم بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد .

وصلت كيم كارداشيان متألقة بفستان أزرق مشع، جاء ضيقًا مبرزًا منحنيات جسدها وبأكمام طويلة مُرقثة بقفازات لتغطية الأصابع، في حين جاء بفتحة ظهر عريضة وانسدل ذيله الطويل وراءها.

واعتمدت كيم تسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، وارتدت نظارات شمسية فضية بتصميم غريب مستقبلي، كما تزيَّنت بأقراط ألماسية متدلية وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ مدبب من الأمام.

ولم يتواجد الفنان الأمريكي بيت ديفيدسون برفقة كيم خلال الحفل، رغم إعلانهما خبر علاقتهما رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حديث لها مع مجلة "فاريتي"، سئلت كيم حول إذا ما سيظهر ديفيدسون برفقتها في برنامجها الواقعي الجديد، لتجيب أنها لم تصوِّر برفقته، وتابعت: "أنا لا أعارض ذلك، لكن هذا ليس شيئًا يحب فعله، لكن إذا كان هناك حدث وتواجد في ذات الوقت، فلن يطلب من الكاميرات الابتعاد، أعتقد أنني قد أصور شيئًا مثيرًا قادمًا حقًا، لكنه لن يتواجد في هذا الموسم ".

ومع ذلك، ستتحدث كارداشيان عن لقائها بديفيدسون وستروي التفاصيل التفاصيل.