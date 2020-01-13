كيم كارداشيان تتلقى أروع هدية من زوجها.. إبداعه تعدَّى الحدود! (صور)

لا يوجد شخص أفضل من نجم الراب الأمريكي "كانييه ويست" حينما يتعلق الأمر بالهدايا المميزة، فدائمًا يفاجئ زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بهدايا لا تخطر على البال.

أشادت "كيم كارداشيان" بإبداع زوجها وعبقريته عبر مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لهدية قدمها لها مؤخرًا وهير عبارة عن قلادة ذهبية من كارتير، إذ تتمثل قيمتها وتميزها بما هو محفور عليها وليس بقيمتها المادية.





أوضحت "كيم"، الأم لأربعة أطفال، أن القلادة محفور عليها إحدى الرسائل النصية التي أرسلها لها "كانييه" بالماضي، تتضمن صورة لمنظر طبيعي وعبارات ملهمة، جاء فيها: "هذه حياتك، متزوجة برفقة أربعة أطفال، تخرجين المظلومين من السجن، ظهرت على غلاف مجلة فوغ، تذهبين إلى الكنيسة كل أسبوع برفقة عائلتك.. الأحلام تحققت".

وسابقًا، منح "كانييه" زوجته هدية بقيمة مليون دولار، حيث تبرع بمليون دولار باسمها لصالح الجمعيات الخيرية كهدية لعيد ميلادها.

وفي إحدى التغريدات، كتبت: "حظيت على أجمل الهدايا من عائلتي، كما حصلت على حقائب رائعة من زوجي، لكنه تبرع أيضًا بمليون دولار للجمعيات الخيرية المفضلة لي نيابة عني وعن أطفالنا، حيث تعمل بجد على إصلاح السجون.. هذا يشعرني بالسعادة."