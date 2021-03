كيم كارداشيان تكشف أكبر لغز يحيط عائلتها.. أين ذهبت أصواتهن؟!

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى مدى تحولها هي وعائلتها خلال المواسم الـ20 من برنامجهم الواقعي Keeping Up With The Kardashians.

في مقابلتها مع مجلة Vogue بعنوان "End of an Era: At Home with Kim Kardashian"، قالت مؤسسة Skims إنها وشقيقاتها في حيرة من تغيُّر أصواتهن، تقول: "هذا هو اللغز الأكبر بالنسبة لي ولأخواتي".

وتابعت: "نحن في حالة ذهول إنه الشيء الذي دفعنا إلى الانهيار تمامًا. ليس لدينا أي فكرة عما حدث لأصواتنا؛ إذ لدينا أصوات مختلفة تمامًا الآن."

تحدثت أيضًا عن محتوى برنامج الواقع، الذي أظهر بصراحة شديدة بعض اللحظات الرئيسية في حياة الأسرة، حيث قالت مازحة: "أنظر إلى الوراء وأقول لنفسي" يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء المحرجة المعروضة على التلفزيون ليراها العالم ".

وأضافت: "لكن بعد ذلك، أدرك كما أننا ممتنة جدًا لهذا التطور الكبير، لأنني تعلمت الكثير. لذلك أنا سعيدة لأننا كنا قادرين على الاستمرار لفترة طويلة من أجل المشاهدين."

يذكر أن عائلة كارداشيان- جينر أعلنت انتهاء برنامجهم الواقعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلم بعد 14 عامًا من العرض، و20 موسمًا ومئات الحلقات التي تتبعت حياتهم، ومشاكلهم الشخصية.