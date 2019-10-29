كيم كارداشيان تُعايد زوج والدتها المتحول جنسيًا.. والأخير خائف من كلوي!

يدرك الجميع الخلاف القائم بين شقيقات كارداشيان وزوج والدتهم المتحوِّل جنسيًا "بروس جينر" خاصة بعد نشره كتاب يكشف فيه قصصُا حول العائلة وزوجته "كريس جينر".

ويبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تحاول كسر الجليد بينها وبين "بروس" المدعو حاليًا بـ"كاتلين جينر"، فنشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة قديمة تجمعهما تعود لعام 2018 بمناسبة عيد ميلادها السبعين، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد كاتلين جينر، أحبك إلى الأبد."









من جهة أخرى، نشرت "كايلي جينر" صورة تجمعها بوالدها المتحوِّل جنسيًا وشقيقتها "كيندال جينر"، وكتبت: "عيد ميلاد سعي كاتلين جينر، أنا فخورة بكل ما هو أنت عليه وكل ما أنجزتيه..أنت بطلة في الحياة الواقعية.. أحبك".

ويجدر الإشارة إلى أن "كاتلين" ألغت حضورها لحفلة بمناسبة الهالوين والمُقامة في فندق وكازينو Seminole Hard Rock بمدينة فلوريدا؛ كي تتجنب مقابلة "كلوي كارداشيان" نظرًا للتوترات المفتعلة بينهما.