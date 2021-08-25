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كيم كارداشيان عارية الصدر ترويجاً لمجموعة Essential Nudes من العطور!

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 06:25
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

تنشغل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعائلتها وأعمالها التجارية التي تحاول بها توسيع امبراطوريتها من العلامة التجارية الخاصة بها.

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فبالإضافة غلى الملابس الداخلية تقوم كيم ارداشيان بإصدار مجموعات جديدة من العطور من نفس العلامة التجارية.

Nice in nude: Kim Kardashian bared her bombshell curves in next to nothing to promote her Essential Nudes fragrance collection

وأصدرت حديثاً مجموعة عطور Essential Nudes حيث قامت بنفسها بالترويج لهذه المجموعة يوم أمس الثلاثاء عبر الانترنت.

وظهرت كيم وهي عارية الصدر تماماً إلا من شريط من الجلد وضعته على صدرها العاري، بينما كانت ترتدي بكيني بخيط رفيع وحذاء بني طويل.

وكانت كيم مستلقية على الأرض في مشهد مثير للغاية بينما وضعت العطر على بطنها، وفي لقطة اخرى ظهرت وهي تغطي صدرها بيدها بينما كان العطر بجانبها.

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Beach babe: The mother-of-four headed to the beach for a similarly sultry snap where she masked her breasts with a hand while laying on the sand with a perfume bottle

وعلذقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص، بقولها: "أنا أحب كل شيء في هذه المجموعة من الزجاجات العارية وكل واحدة منها لها رائحة فريدة من نوعها، المجموعة جاهزة للإصدار يوم الخميس".

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