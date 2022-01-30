كيم كارداشيان في قائمة أغنى السيدات في العالم.. وثروتها تقدّر بمبلغ خيالي

تسعى نجمة التلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" دائماً لتعزيز نفسها وأعمالها وتوسيع امبراطوريتها وذلك من خلال العمل الشاق والابتكارات الجديدة.

كيم كارداشيان بقائمة أغنى السيدات في العالم

أصدرت صحيفة الديلي ميل تقرير جديد حول قائمة أغنى السيدات في العالم حيث كانت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" ضمن نساء هذه القائمة وذلك بثرةو وصلت قيمتها إلى ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار بعد صفقة جديدة في علامتها التجارية.

وكشف التقرير بأن قيمة العلامة التجارية التي تمتلكها كيم كارداشيان تقدّر بنحو حوالي 3.2 مليار دولار بعد صفقة تمويل جديدة، فزاد ذلك صافي ثروتها بمقدار 600 مليون دولار وأصبحت ثروتها 1.8 مليار دولار بعد تلك الزيادة.

وتم ايداع ما يقارب 240 مليون دولار بعد أن أحضرت كيم ومديري أعمالها مستثمرين جدد إلى الشركة في صفقة جديدة.

كيم كارداشيان تصوّر فيلم وثائقي مع هيلاري كلينتون

شوهدت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة في أحد المطاعم في لقاء خاص مع السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون حيث ينوي الثنائي تصوير فيلم وثائقي حول مجموعة من النساء بعنوان "Gutsy Women" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة".

ويضم المسلسل هيلاري كلينتون وكيم كاردشيان التي ستتحدث عن علامتها التجارية وأعمالها ومسلسلها الواقعي الذي حصد نجاح كبير على مدى السنوات الماضية.

وعلى الصعيد العائلية انفصلت نجمة تلفزيون الواقع مؤخرًا عن زوجها نجم الراب الشهير كانيه ويست ودخلت لاحقًا في علاقة عاطفية مع الفنان بيت ديفدسون الذي يصغرها بسنوات وشوهد الثنائي في اكثر من مرة بوضعيات رومانسية