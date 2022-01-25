إليك نجمات لجأن للأم البديلة لتحقيق حلم الأمومة.. بريانكا شوبرا آخرهن!

الأمومة حلم كل سيدة حول العالم، سواء أكانت ربة منزل أو نجمة عالمية، وفي حين مُنحن الكثيرات تلك النعمة، هناك أخريات واجهن صعوبة للإنجاب فلجأن إلى بعض الحلول، مثل الأم البديلة أو الحمل البديل.

وعندما يتعلق الأمر باللجوء إلى الأم البديلة، تعد كيم كارداشيان أبرز من لجأ لتلك الطريقة والتي أثارت جدلًا كبيرًا، لكنها ليست الوحيدة، ومن خلال مجلتي "يو إس ويكلي"، و"هاربرز بازار"، بالإضافة إلى مجلة "كيوي ريبورت"، نقدم لكِ العديد من النجمات اللواتي لجأن إلى الأم البديلة لتحقيق حلم الأمومة:

بريانكا شوبرا

فاجأ الثنائي بريانكا شوبرا و نيك جوناس الجميع حول العالم بعدما كشفا استقبال طفلهما من أم بديلة، ونشرا بيان مشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنا فيه عن ولادة طفلهما الاول بالاستعانة بأم بديلة.

وعلّقت بريانكا ونيك بقولهم: "نطلب بكل احترام، احترام خصوصياتنا في هذا الوقت الخاص لأننا سنركّز على عائلتنا في الوقت الحالي فشكراً جزيلاً لكم جميعاً".

وكشفت مصادر قريبة أن جنس المولود أنثى، ويبدو واضحاً ان جميع أصدقائهما وعائلتهما متحمسين لمقابلة الطفل الأول بكل حب وسعادة

كيم كارداشيان

مثلما ذكرنا أعلاه، تعد كيم من أبرز من لجأ للأم البديلة، وذلك يرجع إلى مواجهتها بعض المشاكل، خاصة أثناء حملها في طفلتها "نورث"، حيث كشفت كيم سابقًا أنها أُصيبت بتسمم الحمل وحالة خطيرة أخرى تُعرف باسم "المشيمة الملتصقة"، وهي عبارة عن خلل يحدث في تطور المشيمة يمنع انفصال المشيمة بشكل سليم عن جدار الرحم بعد الولادة.

هذا وواجهت كيم لاحقًا مشكلة في الحمل مجددًا، حيث اضطرت بعد إنجاب "نورث" و"سانت"، إلى استئصال المشيمة، ولجأت بعد ذلك إلى الأم البديلة لإنجاب ابنتها "شيكاغو"، كما استقبلت طفلها الرابع مؤخرًا بنفس الطريقة أيضًا.

غابرييل يونيون ودويان ويد

في نوفمبر 2018، فاجأت غابرييل معجبيها بالكشف عن استقبالها طفلتها "كافيا" عن طريق الأم البديلة، وذلك بعد إخفاء الخبر سرًا بعض الوقت قبل الكشف عن استقبالها طفلتها في مفاجأة.

نيكول كيدمان وكيث أوربان

بعد رحلة صراع مع الخصوبة، استقبلت نيكول وزوجها مغني الكانتري ابنتهما الثانية "فيث مارغريت" عن طريق الحمل البديل في ديسمبر 2010، وذلك بعد إنجاب طفلتهما الأولى "صنداي روز" في 2008.

لوسي لو

في أغسطس 2015، استقبلت الممثلة الأمريكية طفلها "روكويل لويد لو"، بعد لجوئها للحمل البديل نتيجة مشاكل في الخصوبة.

جوردانا بروستر وأندرو فورم

حققت "جوردانا" نجمة فيلم "فاست آند فيوريس" الشهير، حلم الأمومة بفضل الحمل البديل، والذي لجأت إليه لإنجاب كلا طفليها "جوليان" في 2013 و"روان" في 2016.

تايرا بانكس وإريك أسلا

لم يقتصر الأمر على الممثلات فقط، حيث لجأت العارضة الأمريكية "تايرا بانكس" إلى نفس الطريقة، وكشفت عن استقبالها طفلها "يورك" في يناير 2016، والذي وصفته بالمعجزة.

سارة جيسيكا باركر وماثيو برودريك

استقبل الثنائي طفلdهما التوأم "ماريون" و"تابيثا" في 2009 عن طريق الأم البديلة، وكانت جيسيكا قد قالت آنذاك: "منذ سنوات ونحاول توسيع عائلتنا، لكن واجهتنا بعض المشاكل ولم نجد أفضل من تلك الطريقة لتحقيق حلمنا".

إلين بومبيو وكريس إيفري

بعد شهرين من ولادتها، كشفت نجمة مسلسل "غريز أناتومي" عن استقبالها طفلتها "سيينا" في 2014 عن طريق الحمل البديل، وذلك بعدما أخفت ولادتها فترة طويلة.

إليزابيث بانكس وماكس هاندلمان

بالإضافة إلى النجمات اللواتي سبق ذكرهن أعلاه، لجأت "إليزابيث" إلى الحمل البديل مرتين، عندما استقبلت ابنها "فيليكس" في 2011، ومرة أخرى عندما استقبلت ابنها الثاني "ماغنوس" في 2012، هذا وتحدثت الممثلة عن الأمر سابقًا وكيف أثر الحمل البديل على حياتها وجعلها تشعر بالامتنان.

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