كيم كارداشيان مُثيرة على غلاف فوغ.. فستان بـ13 ألف دولار!

أطلَّت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها اليابانية لعدد شهر أغسطس، واختارت مجمو1عة من الأزياء ذات الأسلوب التجريبي التي تتراوح من خوذة للرأس بطابع طليعي ورداء وردي ناعم أنثوي.

أبرزت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 38 عامًا، جانبها الجريء والمُثير مُرتديةً فُستان أسود برَّاق مؤلَّف من تنورة بفتحة جانبية طويلة، وحمالة صدر مُرتبطَّة بشيالات سوداء على شكل أحزمة من توقيع دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" بقيمة 13 ألف دولار، واعتمدت تسريحة شعر مموجة تطايرت خلف ظهرها، وارتدت قطعة للرأس سوداء.

وللغلاف الثاني، ارتدت "كيم خوذة للرأس حمراء مُرتبطة بيدين مصنوعتان من البلاستيك الأبيض وكأنها تُعانق تقاسم وجهها، في حين اعتمدت أحمر شفاه صارخ ومكياج عيون ذهبي، كما تزيَّنت بعقد مُرصَّع بالألماس والأحجار الكريمة.

وللغلاف الثالث، اعتمدت إطلالة ناعمة لكن تتسم نوعًا ما بالغرابة، فغطَّت رأسها وجسدها بملاءة وردية مؤلفة من طيات أنيقة، وأبرزت ملامح وجهها الأنثوي بمكياج عيون برونزي ورسمة عيون القطة، كما طبَّقت أحمر شفاه وردي برَّاق.

وهذه ليست المرة التي تختار فيها مجلة "فوغ" نجمة تلفزيون الواقع وجهًا دعائيًا لغلافها، فقد اطلَّت على علاف المجلة بفستان زفافها الأبيض خلال مراسم زواجها من مغني الراب "كانييه ويست" عام 2014.

وفي وقت سابق، ظهرت على غلافها في عدد شهر مايو بإطلالة مُبتلَّة، حيث تألَّقت بتوب مُشبَّك بُني من العلامة التجارية الفرنسية "شانيل" بقيمة 1620 جنيه استرليني أسفله اختارت حمالة صدر من ذات اللون، والتف حول عنقها سلسال فضي، بينما أسدلت شعرها الأسود القصير المُبتل بطريقة فوضوية على جانبي كتفيها.