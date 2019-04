كيم كارداشيان وزوجها في رحلة استجمام في بالي..وتعلّق "كم هي جميلة!"

يبدو أن منطقة بالي جذبت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وذلك عقب تصويرها مشاهد من المسلسل الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashian هي وعائلتها، قامت كيم بزيارتها مرة أخرى ولكن مع زوجها كانيه ويست، الذي اعترف مؤخراً بإصابته باضطراب نفسي، وكانا في رحلة استجمامية في الطبيعة الخلابة.

وخلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص يومي السبت والجمعة، ظهرت الفيلا الرائعة في منتجع أمانداري، والتي كانت كيم وزوجها يقيمان فيها، متضمنة مسبحاً خاصاً مع إطلالة على الغابة، وعلّقت عليها "كم هي جميلة!".

ولم تبدُ نجمة تلفزيون الواقع خائفة من حسد المتابعين، حيث عرضت مجموعة متسلسلة من صورها في مكانها الرائع، فمن حمام السباحة الخاص بها إلى مشاهدة رقصة بالينزية تقليدية، وصولاً إلى محمية الحيوانات، حيث وجدت لها صديقة أليفة هناك، وهو عبارة عن فيل ضخم كان يأكل الخضراوات المتنوعة.

وخلال وقت سابق، كانت كيم قد سافرت إلى بالي في نوفمبر مع أطفالها وأخواتها، لكن هذه المرة يبدو أنها رحلة للأزواج، حيث لم يكن هناك أي علامات أو إشارات تدل على وجود أطفالها، ويبدو أن كيم مستمتعة بالمناظر الطبيعية الخصبة المليئة بأشجار النخيل وبرك الماء هي وزوجها.

ومن الجدير بالذكر أن كيم كشفت عن آخر مخططاتها وهي التقدّم لامتحان نقابة المحامين لحصولها على الشهادة، وذلك بعد أن بدأت تدريبها الذي سيستمر لمدة أربعة سنوات في مكتب محاماة في سان فرانسيسكو.

للمزيد عن آل كارداشيان.. تابع Buzz بالعربي: