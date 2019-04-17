كيندال جينر بفستان بيبي بلو على غلاف مجلة فوغ.. وخاتم زفافها من اختيار الحبيب!

تألَّقت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الروسية لعدد شهر مايو 2019، وكعادتها جذبت أنظارنا إلى سحر جمالها الاستثنائي.

استعرضت "كيندال جينر"، البالغة من العمر 22 عامًا، جمال ملامحها الفاتنة وقوامها المثالية مُتألِّقةً بفستان أزرق سماوي من قماش الشيفون الشفاف جاء برباطات أمامية على شكل كورسيه أبرز خصرها النحيل، وأضفى مكياجها الحاد جمالًا وسحرًا على إطلالتها، فاعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر القاني وزادت حجم شفتيها، كما طبَّقت ظلال عيون دخاني زاد بريق عينيها البُنيّتين.

واختارت لإطلالتها الثانية معطفًا شفافًا مُزيَّنًا بقماش الجلد البُني، في حين ثُبتت نظراتها ناحية الكاميرا.

الجدير بالذكر أن "كيندال" أطلت على غلاف المجلة أكثر من مرة بما في ذلك بنسختها الفرنسية، واليابانية، والصينية، والبرازيلية، بالإضافة إلى النسخة الأمريكية.

وتطرَّقت نجمة تلفزيون الواقع للحديث عن خاتم زفافها إذا ما تقدم أحدهم لطلب يدها للزواج، مؤكدةً أنها لا توّد الخوض في عملية اختيار الخاتم، بل ترغب أن يكون مُفاجأة لها؛ فهي تحب فكرة أن تدع للرجل حرية اختيار الشيء الذي يجده جميلًا.

وأعربت عن رغبتها في أن ترث أحد مجوهرات والدتها "كريس جينر"، فقالت: "ننتظر اليوم التي تصبح فيه والدتنا كريمة وتطلب منا اختيار ما نحبه."

يجدر الإشارة إلى أن "كيندال جينر" تواعد لاعب كرة السلة "بين سيمونز"، لكنها لم تعلن عن هذه العلاقة رسميًا رغم مشاهدتهما معًا في العديد من المناسبات.