كيندال جينر تحيي ليلة راس السنة مع حبيبها السابق.. وقبلة رومانسية بهذه المناسبة!

قضت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" ليلة رأس السنة برفقة حبيبها السابق لاعب كرة السلة بين سيمون والذي انفصلت عنه خلال الصيف الماضي.

وشوهدت نجمة الواقع البالغة من العمر 24 عاماً في مطعم على سطح بناء في فيلاديلفيا من مساء يوم الثلاثاء الماضي برفقة بين سيمون.

وظهرت كيندال مثبرة جداً وهي ترتدي معطفاً من الجلد الأسود بطول يبلغ حد الفخذ كما نسّقت معه حذاء فضي مفتوح من الجانب وحقيبة كتف سوداء، أما شعرها فقد اعتمدت التسريحة المنسدلة التي تناسبت مع أقراط هوب التي وضعتها.

ووصلت كيندال وصديقها السابق إلى الحفلة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف حيث بقيا طوال الليل يحتفلان، ومن غير الواضح ما إذا تشارك الثنائي قبلة في بداية العام احتفالاً بهذه المناسبة، إلا أنه تم تداول صور من المحتمل أن تكون للثنائي وهما يقبلان بعضهما في الحفل.

ويبدو واضحاً بأن علاقة الثنائي غير مفهومة بعض الشيء فقد تم ربطهما لأول مرة عام 2018 عندما كانا يتسوقان في بيفرلي هيلز، إلا أنه بعد ذلك ببضعة أشهر تم مشاهدة كيندال تخرج مع انور حديد مما أثار الإشاعات بأنهما انفصلا، لكنهما شوهدا معاً في إحدى مباريات كرة السلةجيث جلست مع والدته بين الجمهور، وفي يوم عيد الحب كانا معاً مجدداً.

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