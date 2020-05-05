جيجي حديد تكشف عن شخصيتها العربية.. ولبناني يهديها إسوارة لمنع الحسد!

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" وحبيبها المغني البريطاني ذي الأصول الباكستانية "زين مالك" خبر انتظار مولودهما الأول، حيث من المقرر أن تلد الحسناء في شهر سبتمبر المقبل.

ويحاول الثنائي التأكد أن هالة الإيجابية تحيط بهما أثناء هذه الفترة المهمة من حياتهما وحياة طفلهما، ولإبعاد عين الشر أو الحسد عن حياتهما، قررا ارتداء إسوارة ذهبية بتعليقة على شكل عين مًرصعة بالألماس أهديت لهما من قبل صائغ المجوهرات الأمريكي ذي الأصول اللبنانية"جورج خليفة".

ونشر"جورج خليفة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة ليد "مالك" ممسكًا بيد حبيبته بينما يرتديان الإسوارتين، وكتب: "الروح الإيجابية فقط لهذين الثنائي.. زين وجيجي مبارك".

ويجدر الإشارة إلى أن الإسوارة متوافرة بالذهب الأبيض والذهب الوردي بقيمة 280 دولار.

وخلال لقاء له مع مجلة "Page Six"، صرَّح "خليفة": "لا أعرف كيف تطرقنا لموضوع عين الحسد بالضبط، لكن أعتقد أنني ربما ذكرت ذلك، وقالت جيجي على الفور "هذا مضحك للغاية، كنا نتحدث للتو عن سحب بعض العيون الحسودة".

وتابع: "كلنا شرق أوسطيون، لذا نعتقد في ثقافتنا أنها تبعد الغيرة والكارهين، وأنت تدرك ان الجميع سيتحدث عنهم وكل العيون عليهم، لذا أجبتها قائلًا "لا تقلقلي، لقد فهمتك".

وأضاف صانع المجوهرات أنه يتمنى لو بمقدور تصميمه توفير الحماية لهما وخاصة أن الوضع حساس ومؤثر بعض الشيء، وقال: "أعتقد أنه ينبغي لهما النظر إلى هذه الأسوار كتذكير على إبعاد تأثير الطاقة السلبية عنهما".

وفي وقت سابق، أطلت "جيجي" (25 عامًا) ضيفة في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرنامج الكوميدي "جيمي فالون"، الذي هنأها بحملها، لتجيب: "شكرًا لك، من الواضح أننا كنا نرغب بإعلان الخبر على طريقتنا الخاصة، لكننا متحمسون وسعيدون وممتنون لأمنيات الجميع ودعمهم لنا".

وكشفت "جيجي" أيضًا أنها كانت تتوحم على خبر البيجل أثناء حملها، إذ تناولت واحدة كل يوم.