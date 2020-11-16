لعشاق مسلسل Friends إليك الموعد الجديد لعرض أولى حلقاته.. عام جميل بانتظارنا

ينتظر محبو المسلسل الكوميدي الشهير Friends بفارغ الصبر تحديد موعد جديد بعد تأجيل عرض حلقاته بسبب جائجة فيروس كورونا.

وأخيرًا بعد طول انتظار، قرر النجم الأمريكي "ماثيرو بيري"، الذي يجسد شخصية "تشاندلر"، إعلان الموعد الجديد لعرض المسلسل، حيث كشف أن الموعد الجديد المقرر للعرض هو في شهر مارس عام 2021.

وشارك "ماثيو بيري" متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" الأخبار، وغرَّد: "أعيد تحديد موعد تصوير لم شمل Friends بداية شهر مارس".

وتابع: "يبدو أننا أمام عام مقبل مزدحم. وهذا ما أفضله!".

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

وقد أكد الممثلون المشاركون في مسلسل "Friends" رسمياً عن لم شملهم مرةً أخرى بعد مرور 16 عاماً من بث الحلقة الأخيرة من مسلسل "Friends" عام 2004.

وستجمع الحلقات الممثلين الأصليين للمسلسل، وهم: "جينيفر أنيستون"، "ديفيد شويمر"، "ماثيو بيري"، "كورتني كوكس"، "مات لوبلان"، و"ليزا كودرو".

وسيجري تصوير الحلقة الخاصة على المسرح الأصلي للعرض، وهو مسرح رقم 24 لشركة "وارنر برذرز" في بوربانك، كاليفورنيا.

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