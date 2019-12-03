لعنة الانتحار تطارد النجوم الكوريين ..وآخرهم "تشا إن ها"!

ما تزال حوادث الانتحار بين النجوم الكوريين الشباب في انتشار لا يصدق، فبعد إقدام المغنية الكورية "سولي" على الانتحار، تبعتها صديقتها النجمة الكورية "جو هارا"، من بعدهن قرر الممثل الكوري "تشا إن ها" التخلص من حياته، وتعود الأسباب إلى الضغوط النفسية والمشاكل العقلية التي كانوا يواجهونها إثر تعرضهم للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عثر على جثة "تشا إن ها" متوفيًا في منزله عن عمر يناهز الـ27 عامًا، وقبل إقدامه على الانتحار نشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يظهر محملقًا في هاتفه بينما يرتشف كوبًا من مشروب ما، وعلَّق : "احترسوا جميعًا".

وأصدر فريق النجم الكوري بياناً يؤكد فيه خبر وفاته، جاء فيه: "من المحزن حقاً إعلان هذه الأخبار المحزنة إلى كل من أرسل الكثير من الحب والدعم".

وبذلك ينضم "تشا" إلى قائمة النجوم الكوريين ممن انتحروا خلال الأشهر القليلة المنصرمة، فقد انهت "سولي" حياتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب، ومعاناتها من التنمر عبر وسائل التواصل خلال الأشهر الأخيرة عقب فضيحة نشر صورة صدرها عاريًا.

كما انتحر الفنان الكوري "كيم جونغ هيون"، نجم فرقة "شايني" الكورية نتيجة معاناته من الاكتئاب في ديسمبر عام 2017، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه".

وكذلك "جو هارا"، البالغة من العمر 28 عامًا، التي انتحرت بعد أسبوعين من بدء جولتها الغنائية باليابان، وستة أشهر من محاولتها الانتحارية الأولى.