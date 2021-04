لعنة الفراعنة وتلبس الأرواح.. إليك أبرز الأفلام حول المومياء

طوال تاريخ أفلام الرعب، بدت المومياوات مثل الوحش الكلاسيكي المنسي بمشيتهم المتثاقلة، وأجسادهم المغطاة بالضمادات، وعضبهم من العالم الحديث، فهي جزء باهت من الإمبراطوريات المفقودة التي تشتاق بشدة إلى أيام أمجادها الماضية.

من عام 1932 إلى عام 1955، ظلت المومياء من بين أكثر وحوش الأفلام الكلاسيكية شهرة في يونيفرسال، فقد جسد ذلك الكائن المصري المتوفى الذي ينشر لعنة قاتلة بعد أن أخرجه علماء الآثار في أفلام عديدة خلال تلك الفترة، حيث لعب دوره العديد من أشهر النجوم أمثال: بوريس كارلوف، وتوم تايلر، ولون تشاني جونيور، وإيدي باركر جونيور وغيرهم.

والآن اسمح لنا بالاحتفال بالمومياء عبر استعراض أشهرالأفلام التي تناولت قصتها:

The Mummy (1999)



تدور أحداث الفيلم حول أمينة المكتبة إيفي التي تذهب في مهمة للتنقيب عن الآثار في المدينة المصرية القديمة هامونابترا، وبصحبتها ريك وأخيها، عندها يصدمون بالكاهن إيموحتب، الذي كان تحت لعنة مصرية من أقوى اللعنات؛ نتيجة لحبه لابنة الفرعون.

ويصدموا كذلك بمجموعة أخرى من المستكشفين، ويبدو أن الأمر قد تفاقم منهم وما عادوا يستطيعون إرسال المومياوات إلى عالم الموت.

The Mummy Returns (2001)



تدور أحداث الفيلم حول العثور على جثة الكاهن المصري الأكبر إمحوتب، الذي أدى دوره أرولد فوسلو، في مطاردة مميتة لسوار أنوبيس القوي، وعند إعادة إحياء متحف لندن، يسعى إمحوتب في الحصول على السوار كوسيلة للسيطرة على جنود ملك العقرب.

Blood from the Mummy’s Tomb (1971)

وقد يكون هذا الفيلم الأكثر غرابة فهو لا يعرض المومياء النموذجية المفطاة بالضمادات وما إلى ذلك، بل يصوِّر أميرة مصرية ميتة مُثيرة بيدها المقطوعة كمومياء.

تعثر مجموعة من علماء الآثار على قبر جميلة مصرية ماتت منذ زمن طويل، إلَّا أن رئيس الآثار، وهو رجل يدعى فوكس، يجد خاتمًا يهديه فيما بعد لابنته الجميلة مارغريت، وهو خاتم يعود للملكة تيرا التي اكتشفت مؤخرًا بيد واحدة، حيث تسعى للانتقام من فريق عالم الآثار عبر الاستحواذ على جسد ابنة العالم.

THE MUMMY (2017)

تدور أحداث الفيلم حول أميرة من العصور الماضية تدفن ظلمًا فى سرداب تحت رمال الصحراء لآلاف السنين، فتستيقظ هذه الملكة وهى مشحونة بالحقد والغضب، حيث تعود للحياة مجددًا لتنتقم من البشرية بالكامل، جراء هذه السنوات الطويلة التى قضتها وهى حبيسة ذلك السرداب فى أعماق الرمال.

عنها يجد عضو البحرية السابق نيك مورتون، الذي يجسد دوره النجم العالمي توم كروز، متورطًا فى مواجهة الملكة التى تدمر العالم بحقد وغضب شديدين، محاولًا إيقافها عما تفعله من شر، فى أحداث مثيرة ومرعبة تقع فى لندن.

الفيلم من إخراج أليكس كورتزمان، وبطولة توم كروز، أنابيل واليس، صوفيا بوتلة، جيك جونسون، وراسل كرو.

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

تدور أحداث الفيلم حول ألكس الذي يكتشف مقبرة أول إمبراطور في تاريخ الصين، ويخبر والديه اللذان يسافرا إلى الصين على الفور بعد استخدام أحد الجنرالات للسحر من أجل إحياء مومياء الإمبراطور والتي لها القدرة على تغيير شكلها، وبالفعل تبدأ المومياء في تجميع جيشها الضخم من أجل غزو العالم، فيحاول ألكس التصدي لهم.

الفيلم من إخراج روب كوهين، وبطولة برندان فريزر، جي لي، ميشيل يوه، ماريا بيلو، ليام كونينجهام، ولوك فورد.



The Mummy's Curse (1994)



تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف المومياء خاريس أثناء تنفيذ مشروع الري في ريف بايوس على نهر لويزيانا، تلك المومياء التي دفنت في الرمال المتحركة منذ خمسة وعشرين عامًا.

The Mummy's Ghost

تدور أحداث لفيلم حول كاهن مصري رفيع المستوى يسافر إلى أمريكا لاستعادة جثة الأمير المصرية آناناكا وحارس وصيتها المومياء خاريس، وكان قج تنامى إلى علمه أن روح هذه الأميرة قد نقلت لجسد امرأة شابة أخرى تتشابه بشكل غامض مع شكل الأميرة، إلَّا أن طمعه جعه يواصل مهمته إلى أن يفقد السيطرة على المومياء.